"Это уже патология": полуголая Лобода ошарашила публику [ Редактировать ]
Известная певица Светлана Лобода, которая недавно показала повзрослевшую дочь, шокирована публику пикантным фото. Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram.
Так, на фото Лобода позирует в ярко-зеленом костюме и черном бюсте. Дополняют образ большие солнцезащитные очки и объемная укладка.
Фото: instagram.com/lobodaofficial
Большей части фанатов Лободы не понравился ее очередной образ. Они назвали его "чересчур вульгарным" и даже обвинили артистку в "паталогической вульганости".
"Опять полуголая", "Это уже патология", "Понты", "Вульгарное фото", "Что за ересть", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Брежнева сделала откровенное признание, а также Лобода выступила на сцене в одном белье.
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