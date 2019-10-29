Известная певица Светлана Лобода, которая недавно показала повзрослевшую дочь, шокирована публику пикантным фото. Соответствующий снимок артистка опубликовала в своем Instagram.

Так, на фото Лобода позирует в ярко-зеленом костюме и черном бюсте. Дополняют образ большие солнцезащитные очки и объемная укладка.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Большей части фанатов Лободы не понравился ее очередной образ. Они назвали его "чересчур вульгарным" и даже обвинили артистку в "паталогической вульганости".

"Опять полуголая", "Это уже патология", "Понты", "Вульгарное фото", "Что за ересть", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Брежнева сделала откровенное признание, а также Лобода выступила на сцене в одном белье.