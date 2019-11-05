В среду, 6 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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Так, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

Ранее сообщалось, что в Украину возвращается "апрельское" тепло.