Киевлян предупредили об опасности [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Так, в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Также объявлен I уровень опасности, желтый.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:
Ранее сообщалось, что в Украину возвращается "апрельское" тепло.
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