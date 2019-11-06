Лунный календарь на 7 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, наступит положительный лунный день. Кроме того, есть большая вероятность, что придет осознание собственной силы. Крайне важно не давать сомнениям и комплексам побороть вас изнутри. Рекомендуется полностью осознать свой потенциал и действовать уверенно, напористо, не боясь ничего и никого.
Что надеть? Глубокий синий и фиолетовый цвет.
Аромат дня - аромат спелых яблок.
Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал.
Что есть? Сладкие блюда поменять на виноград, яблоки и гранат.
Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.
Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.
по теме
Полнолуние 12 ноября: какие знаки зодиака в опасности
Фазы Луны, которые меняют друг друга, очень сильно могут повлиять на человека
Лунный гороскоп на 5 ноября для всех знаков зодиака
Во вторник, 5 ноября, Луна будет пребывать в знаке Водолей
Лунный гороскоп на 3 ноября для всех знаков зодиака
В воскресенье, 3 ноября, Луна будет пребывать в знаке Козерог
Лунный гороскоп на 28 октября для всех знаков зодиака
В понедельник, 28 октября, Луна будет пребывать в знаке Скорпион
Лунный календарь на 24 октября: что категорически нельзя делать
Четверг, 24 октября, будет один из самых опасных дней