В четверг, 7 ноября, наступит положительный лунный день. Кроме того, есть большая вероятность, что придет осознание собственной силы. Крайне важно не давать сомнениям и комплексам побороть вас изнутри. Рекомендуется полностью осознать свой потенциал и действовать уверенно, напористо, не боясь ничего и никого.

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Что надеть? Глубокий синий и фиолетовый цвет.

Аромат дня - аромат спелых яблок.

Талисманы - аквамарин, жемчуг, опал.

Что есть? Сладкие блюда поменять на виноград, яблоки и гранат.

Чем заняться дома? Хорошо поливать и опрыскивать комнатные растения.

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