Одного армійця поранено сьогодні на сході країни. Зранку російсько-окупаційні війська знову атакували наші позиції. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Кримського, на Луганському напрямку, і захисники Водяного - на приморській ділянці фронту. Ворог бив із гранатометів та кулеметів великого калібру.

Минулої доби на Донбасі - зафіксували 10 порушень режиму тиші з боку бойовиків, зокрема двічі із заборонених Мінськом мінометів. Чотирьох українських військових поранено.