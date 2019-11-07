На Донбасі поранили українського військового [ Редактировать ]
Одного армійця поранено сьогодні на сході країни. Зранку російсько-окупаційні війська знову атакували наші позиції. Під ворожим вогнем опинилися оборонці Кримського, на Луганському напрямку, і захисники Водяного - на приморській ділянці фронту. Ворог бив із гранатометів та кулеметів великого калібру.
Минулої доби на Донбасі - зафіксували 10 порушень режиму тиші з боку бойовиків, зокрема двічі із заборонених Мінськом мінометів. Чотирьох українських військових поранено.
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