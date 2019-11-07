Кишеньковий музичний інструмент винайшли британські інженери. Створили м'ячик, за допомогою якого кожен може записувати власні треки. Як грати на ньому і що з того виходить - знає Анна Філь.

Іграшка і водночас музичний інструмент. Це винахід двох лондонських інженерів. На перший погляд звичайний м'ячик реагує звуком на кожний кидок, оберт і удар. Тож просто граючись, можна створювати власні композиції.

"Девайс обладнаний датчиками руху. Але найрозумніша його частина - так би мовити мозок приладу - це програмне забезпечення. Саме програма перекладає сенсорні сигнали на мову звуків", - говорить Паскуале Тотаро, співавтор винаходу.

Пристрій під'єднаний до мобільного додатка, а в ньому - все, що треба діджеєві-початківцю. Через смартфон - можна задати звучання кожному удару, зберегти мелодію й поділитися своїм творінням з друзями.

"Ще одна цікавенька - можна самому записувати різні звуки і потім використовувати їх у своїх бітах. Зараз я покажу, як це працює", - говорить Паскуале Тотаро, співавтор винаходу.

Найоригінальніші треки виходять, якщо задіяти відразу кілька м'ячив - наприклад, жонглювати ними або грати "в оркестрі" із друзями. До того ж що складніші трюки, то цікавіше звучання. Тож музикантам не завадить спритність і фізична підготовка. Утім, за словами авторів винаходу, розробляли його не лише, щоб заохотити людей до вправ із м'ячем.

"Геть не кожен вміє грати на барабані чи синтезаторі. Тому мета нашого винаходу - щоб якомога більше людей могли творити власну музику", - говорить Натан Вебб, співавтор винаходу.

Гроші для свого проекту інженери збирали в інтернеті - через "краудфандинг". Нині вже запустили його в масове виробництво. Перші замовлення планують надсилати вже в лютому.