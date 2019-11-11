В Украине цены на продукты заметно вырастут. Эксперты прогнозируют подорожание продуктов до конца ноября. Об этом сообщает "Сегодня".

Эксперт Алексей Дорошенко прогнозирует, что уровень инфляции поднимется и приведет к росту цен на 7-7,3%.

Читайте также Украинцам можно не платить за коммуналку: названы условия

На фоне укрепления гривны такой рост инфляции может привести в первую к подорожанию сезонных овощей. Октябрьским рекордсменом по ценам стала гречка, которая подорожала на четверть.

Что подорожало в октябре:

гречка - на 27,2%,

яйца - на 9,6%,

овощи - 2,6%,

молоко - на 1,6%,

творог - на 1,5%,

сливочное масло - на 0,9%

Читайте также, цены на молочные продукты (молоко, сливочное масло, сметана, сыр), а также на макароны практически не изменились.