Цены на продукты в Украине: что подорожает [ Редактировать ]
В Украине цены на продукты заметно вырастут. Эксперты прогнозируют подорожание продуктов до конца ноября. Об этом сообщает "Сегодня".
Эксперт Алексей Дорошенко прогнозирует, что уровень инфляции поднимется и приведет к росту цен на 7-7,3%.
На фоне укрепления гривны такой рост инфляции может привести в первую к подорожанию сезонных овощей. Октябрьским рекордсменом по ценам стала гречка, которая подорожала на четверть.
Что подорожало в октябре:
- гречка - на 27,2%,
- яйца - на 9,6%,
- овощи - 2,6%,
- молоко - на 1,6%,
- творог - на 1,5%,
- сливочное масло - на 0,9%
Читайте также, цены на молочные продукты (молоко, сливочное масло, сметана, сыр), а также на макароны практически не изменились.
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