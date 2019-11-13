Керівниця одного з департаментів Офісу президента "погоріла" на хабарі [ Редактировать ]
На хабарі "погоріла" керівниця одного з головних департаментів Офісу президента. Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Детективи задокументували факт вимагання 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".
Чиновницю, її спільницю - екс-заступницю Міністра культури 2011 року та інших учасників затримали під час одержання першого траншу - 150 тисяч доларів. Наразі за участі працівників СБУ здійснюють невідкладні слідчі дії.
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