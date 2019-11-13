Какие продукты помогут при вздутии живота [ Редактировать ]
Даже если человек питается правильно, бывает, что какой-то определенный продукт может вызвать у него вздутие живота. Эта реакция не страшна, однако ощущения крайне неприятные. Медики рассказали, какие продукты помогут вам в случае вздутия.
Йогурт
Йогурты богаты полезными бактериями, благоприятными для нашего кишечника и способными препятствовать вздутию живота. Кроме этого, они помогают пищеварению и способствуют ускорению обмена веществ.
Кефир
Самый простой способ быстро избавиться от вздутия живота в домашних условиях - выпить большой стакан кефира. Он препятствует размножению вредных бактерий, которые и вызывают вздутие живота.
Имбирь
Необыкновенно полезный для здоровья имбирь поможет снять воспаление в кишечнике благодаря своим антибактериальным свойствам. Пищеварительные ферменты, содержащиеся в корне имбиря, активно расщепляют белки, способствуют ускорению метаболизма и, снимая тяжесть в животе, устраняют проблему вздутия.
Спаржа
Спаржа, благодаря содержавшимся в ней пробиотикам, прекрасно справится как со вздутием живота, устранив газы и сняв ощущение тяжести, так и с проблемой лишней жидкости в организме.
Чай из ромашки
Чай из ромашки известен своими успокаивающими свойствами, помогающими снять дискомфорт, вызванный распиранием живота. Пейте его сразу после еды, и тогда никакое вздутие живота не будет вас беспокоить.
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