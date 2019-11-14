Зрада чи перемога? Німецький Бундестаг імплементував у національне законодавство газову директиву ЄС. Це дасть змогу завершити будівництво "Північного потоку-2" й запустити газогін. За що саме проголосували депутати, чи були в документі правки і чи справді Німеччина тепер зможе вивести газопровід з-під дії європейських норм? Розкаже Тетяна Логунова.

Голосування шляхом підняття з місць і законопроект прийнято в третьому читанні. У середу ввечері німецький Бундестаг імплементував Газову директиву ЄС у національне законодавство.

"Дякую. Таким чином рішення ухвалене більшістю голосів. "За" - ХДС/ХСС, вільні демократи й есдеки. Проти - "зелені" і "Альтернатива для Німеччини". Утрималися представники партії "Ліві"", - говорить Томас Опперманн, віцепрезидент Бундестагу.

Щоб законопроект набув чинності, його ще має схвалити Бундесрат. Голосування призначили на кінець листопада і буде воно радше формальним.

Рішення Бундестагу викликало бурхливу реакцію в ЗМІ. Писали, що німецькі депутати дали "зелене світло" проекту, вивели його з-під дії газової директиви ЄС і захистили від жорстких європейських норм і вимог. Насправді, це не зовсім так.

По-суті, Бундестаг виконав необхідну процедуру: імплементував у національне законодавство країни оновлену газову директиву Європейського Союзу. Із незначними редакційними правками. Тобто, на всі газогони з третіх країн, збудовані після травня 2019 року, поширюватимуться європейські норми й правила. А вони забороняють компанії-постачальнику газу бути одночасно ще й оператором труби. І зобов'язуть відкрити доступ до газопроводу для інших енергетичних компаній. У випадку "Північного Потоку-2" ці норми будуть застосовані до відрізку труби, яка пролягатиме територією країн-членів ЄС. Окрім того, законопроект дає право Німеччині, як країні, де газогін приєднується до мережі Євросоюзу, робити для проекту винятки. Відповідне рішення може ухвалити німецький енергетичний регулятор - федеральна мережева агенція.

Тобто, теоретично Німеччина має інструменти, які можуть вивести "Північний Потік-2" з-під дії газової директиви ЄС. Але застосувати їх на практиці буде складно. Це рішення зможе заблокувати Єврокомісія і оскаржити інші країни.

Планується, що газогін "Північний Потік-2" почне працювати наступного року. Через Балтійське море він з'єднає узбережжя Росії з Німеччиною і дозволить прокачувати до 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Наприкінці жовтня дозвіл на будівництво була змушена дати остання європейська країна - Данія. Німецькі політики, захищаючи проект, не раз заявляли: після запуску газогону, транзит блакитного палива територією України буде збережено. Щоправда, про які обсяги йдеться - поки що незрозуміло.