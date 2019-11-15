У Франції страйкують працівники державних лікарень вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття.

Найбільша демонстрація відбулася в Парижі, де лікарі та медсестри мають більше навантаження, ніж у провінції за ту саму зарплату. Молоді працівники переходять на роботу в приватні клініки, що створює додаткові проблеми для персоналу державних закладів. Страйк медиків підтримали всі профспілки.

"Дирекція лікарень звільняє персонал, щоб уникнути заборгованості. Але люди все одно хворіють, і про них треба дбати. Ми робимо все можливе, але ситуація дедалі погіршується. Лікарі звільняються, бо не хочуть виконувати свою роботу абияк. Нестерпно бачити, як навчені тобою люди йдуть працювати деінде", - зазначила Каролін Тома, головна геріатриня лікарні Святого Антонія в Парижі.