"Справи Майдану": коли оголосять результати розслідування? [ Редактировать ]
Не поховати справи Майдану. Верховна рада розпочне пленарний тиждень із законопроекту про роботу ДБР, який дасть можливість не призупиняти розслідування справ Майдану.
Минулого пленарного тижня депутати просто не встигли розглянути це питання. Одна з поправок до законопроекту дасть можливість слідчим, які вели ці справи в генпрокуратурі, перейти до державного бюро розслідувань.
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