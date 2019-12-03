Известная телеведущая Леся Никитюк шокировала поклонников внешним видом. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети.

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На ролике Леся позирует в бордовом строгом женском костюме и с париком на голове. Позже стало известно, что артистка участвует в съемках фильма.

И скорее всего будет копировать жену Леонида Агутина Анджелику Варум.

Раньше сообщалось о том, что Леся Никитюк в экстра-мини взбудоражила поклонников. Также Леся Никитюк случайно "засветила" грудь.

И Никитюк показала чешское застолье. Звезда шокировала фото застолья с мамой. Отмечается, что звезда находилась в Чехии.