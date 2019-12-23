Спеціалісти екологічної інспекції вже відібрали проби ґрунту на місці пригоди

Майже цистерна кам'яновугільної смоли вилилася на Черкащині в результаті ДТП. Фура, яка перевозила хімічну речовину, з'їхала на узбіччя та перекинулась у кювет поблизу міста Золотоноша.

Водій серйозних травм не отримав, а от вантаж накоїв лиха. За інформацією екологів, смола розлилася на чималій ділянці і ледве не потрапила у притоку Дніпра - річку Золотоношку.

Спеціалісти екологічної інспекції вже відібрали проби ґрунту на місці пригоди і найближчим часом визначать ступінь забруднення території.