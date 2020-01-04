Знаменитый 23-летний французский футболист, нападающий "Генгама" Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе. Авто спортсмена попало в аварию, когда он возвращался с тренировки, сообщает "Униан".

Читайте также Известный боксер завершает свою спортивную карьеру

Известно, что авария произошла на глазах у одного из партнеров Жюлана по команде, который ехал следом. Форвард находился в машине один и не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло.

В нынешнем сезоне Жюлан провел за "Генгам" всего два матча.

Ранее сообщалось, что у легендарного боксера обнаружили страшный недуг.