Знаменитый футболист погиб в автокатастрофе [ Редактировать ]
Знаменитый 23-летний французский футболист, нападающий "Генгама" Натаэль Жюлан погиб в автокатастрофе. Авто спортсмена попало в аварию, когда он возвращался с тренировки, сообщает "Униан".
Известно, что авария произошла на глазах у одного из партнеров Жюлана по команде, который ехал следом. Форвард находился в машине один и не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло.
В нынешнем сезоне Жюлан провел за "Генгам" всего два матча.
Ранее сообщалось, что у легендарного боксера обнаружили страшный недуг.
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