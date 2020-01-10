Убийство Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО [ Редактировать ]
Апелляционный суд Киева вынес решение оставить под стражей Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Украинская правда".
Адвокаты Антоненко подали жалобу и попросили отпустить мужчину из-под стражи. Они заявили, что следствие не может доказать причастность Антоненко к подрыву Шеремета.
Эксперты сообщили, что у подозреваемого рост выше, чем у предполагаемого исполнителя убийства.
Раньше сообщалось о том, что Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.
12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.
В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.
После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".
Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.
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