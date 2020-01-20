"Мовчазні" барабани і "розумні" гітари. В американському Анахаймі, у Каліфорнії, стартувала одна з найбільших у світі виставок музичних інструментів. Як поєдналися традиційна майстерність і сучасні технології? Дивіться далі.

Ерік приїхав до Штатів зі Швеції. Його батько й дід усе життя виготовляли музичні інструменти. Ерік тепер осучаснює сімейну справу. Демонструє свій винахід - цифрову губну гармоніку.

"Сенсори реагують на рух повітря - під час вдоху й видиху. Перетворюють їх на цифрові повідомлення й передають на синтезатор, який і відтворює звук. Синтезатор може бути і "залізним", і у вигляді додатку на телефоні чи програми в комп'ютері", - говорить Ерік Лекхольм, винахідник цифрової гармоніки.

Особлива ця гармоніка тим, що мелодією музикант може ні з ким не ділитися, а слухати звук через навушники.

"Я люблю грати на звичайній гармоніці, але вона дуже гучна. А в мене дружина, діти, сварливі сусіди. Тож я вирішив сконструювати такий прилад, щоб можна було грати в навушниках і нікому не заважати", - говорить Ерік Лекхольм.

А це вже перша у світі розумна укулеле - за словами її винахідника. Міні-гітара сама підказує музикантові, які лади затискати.

"Це інтерактивна система для людей, які все життя хотіли навчитися грати на укулеле без особливих зусиль. Через блютуз інструмент під'єднується до мобільного додатку. Програма показує, як брати акорди і грати боєм", - говорить Тоні Москал, винахідник "розумної" укулеле.

Відбивати ритм на ударній установці із десяти інструментів і не гнівити сусідів. Американські музиканти хизуються останньою версією своїх віртуальних барабанів. Це набір сенсорів вартістю 100 доларів, і грати теж можна в навушниках.

"Палички змінюють колір, залежно від того, по якій частині ударної установки вдаряєш. Якщо по робочому барабану, то колір блакитний, якщо по тарілках, то зеленуватий, якщо по долівковому том-тому, то червоний. Те ж саме й на ногах - датчики підсвічуються, коли натискаєш на педалі", - пояснює Нейт Хендрікс, барабанщик.

Хоча чимало експонатів на виставці цікаві й для "простих" смертних - це закрита подія. Потрапляють сюди "акули" музичного ринку, профільні журналісти й спеціально запрошені гості. Побувати на шоу мріють музиканти з усього світу. Адже виставка - задає тон майбутньому всієї індустрії.