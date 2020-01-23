Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Зеленский рассказал, что из-за огромного интереса к Всемирному форуме памяти Холокоста ограниченное количество мест и трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию.

"Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям. Пресса сообщает, что так же поступили некоторые министры израильского правительства. Считаю, что это правильно... Но на основное мероприятие должны попасть те, кто на это больше заслуживает.", - отметил он.

Ранее сообщилось о том, что помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в Израиле.