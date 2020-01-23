В четверг, 23 января, стало известно, что во Вьетнаме обнаружили два первых случая заражения вирусом nCoV из Китая. Об этом сообщает Vietnam news agency.

"Вечером 23 января заместитель министра здравоохранения Нгуен Труонг Сон присутствовал в больнице Чо Рэй, чтобы проверить состояние 2 больных, у которых обнаружили вирус nCoV. Это китайцы - отец и сын. Отец приехал во Вьетнам из Уханя, через международный аэропорт Ной Бай", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, у больных высокая температура. 66-летний Ли Дин прибыл в Ханой 13 января и встретился со своим 28-летним сыном, который работает во Вьетнаме. Они вместе отправились в Хошимину. У отца лихорадка началась 17 января, а через три дня у сына появились такие же симптомы.

Так, мужчина находится на карантине в больнице. Медики также исследуют еще один случай подозрения на коронавирус у 53-летней женщины из Уханя.

Напомним, в США начали разрабатывать вакцину от страшного вируса. В то же время в китайском городе Ухань уже три человека скончались от нового типа коронавируса.

Также, с 23 января в Китае ввели временный запрет покидать город для жителей Уханя из-за заболеваний новым вирусом, который вызывает пневмонию и является смертельным. Однако стало известно, что в Китае успешно вылечили первого пациента.