Американская модель Кайли Дженнер постоянно радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Звезда своими экстравагантными нарядами умеет шокировать. Так, очередное фото появилось на ее странице в Instagram.

На снимке Дженнер позирует в мокром белом платье, которое прикрывает все ее тело. Звезда лежит на лепестках цветов между травы и камней. Она облокотилась на камни и согнула одну ногу в колене. Звезда позирует без нижнего белья.

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"Счастливое воскресенье", - подписала фото звезда.

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