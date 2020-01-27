Обнаженная Кайли Дженнер поразила пикантным фото [ Редактировать ]
Американская модель Кайли Дженнер постоянно радует своих поклонников новыми фото в Instagram. Звезда своими экстравагантными нарядами умеет шокировать. Так, очередное фото появилось на ее странице в Instagram.
На снимке Дженнер позирует в мокром белом платье, которое прикрывает все ее тело. Звезда лежит на лепестках цветов между травы и камней. Она облокотилась на камни и согнула одну ногу в колене. Звезда позирует без нижнего белья.
"Счастливое воскресенье", - подписала фото звезда.
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Добавим, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
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