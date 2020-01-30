На Мадагаскарі кажанів долучили до виробництва особливої кави [ Редактировать ]
На Мадагаскарі дедалі популярнішим стає новий сорт кавових зерен. Обробляти їх допомагають кажани. Як саме - розповість Анна Філь.
На схилах згаслих вулканів росте "мадагаскарське золото" - кавові дерева. Для місцевих - це одне з основних джерел заробітку.
"Сьогодні ми можемо заробляти собі на життя вирощуванням кави. Раніше цей продукт не користувався особливим попитом серед місцевих. Але тепер наше виробництво розширюється", - говорить Ніріна Малала Раванасоло, фермерка.
Раніше тут виробляли здебільшого дешеву робусту. Згодом перейшли до зерен арабіки й преміальних сортів. Одні з найдорожчих кавових зерен продають по 200 євро за кілограм - це 5 з половиною тисяч гривень. Ще більше доведеться викласти за каву з особливим інгредієнтом. Місцевий підприємець Жак Рамарла примудрився долучити до виробництва кажанів. Вони полюбляють гризти найстигліші ягоди на кавових деревах. За словами мадагаскарських фермерів, слина рукокрилих вступає в реакцію з м'якоттю та повітрям. Завдяки цьому напій згодом набуває особливого м'якого смаку.
"Наступного року ми плануємо робити більше кави саме із ягід, які вже посмакували кажани. Це найстигліші й найкращі плоди. Сподіваємося, від цього якість нашого продукту покращиться", - говорить Жак Рамарла, власник компанії-виробника кави.
Кавові зерна Жаку постачає майже сотня місцевих фермерів. Плоди збирають і обробляють вручну. У планах - експортувати каву в Азію. Зокрема й ту, над якою вже "попрацювали" кажани.
"Я студент, вивчаю агрономію. Мої батьки все життя вирощували каву, тому я вирішив теж піти їхнім шляхом. Мені хотілося, щоб цей сектор в нашій країні розвивався. Адже кавова культура вимагає професійного підходу", - говорить Патрік Рабарісон, фермер.
"Кавовий" ринок у світі наразі переповнений. Тож виробники нерідко вдаються до експериментів. У Південносхідній Азії за космічну ціну пропонують кавові зерна, які пройшли через травний тракт тварин-мусангів. А в Таїланді в такий самий спосіб до виробництва зерен долучають слонів.
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