Индексация пенсий: кому поднимут выплаты [ Редактировать ]
В Украине с 1 марта начинается индексация пенсии и украинцам повысят выплаты. Но, не всем поднимут выплаты.
Индексацию пенсий проведут для таких категорий:
- пенсионеры по возрасту,
- по инвалидности,
- по потере кормильца,
- пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).
Но, пенсионеры не получат выплат, если они получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам.
А также, выплаты не поднимут пенсионерам, у которых нет страхового стажа для минимальной пенсии. В Украине таких 51 тыс. человек. Речь идет о работающих пенсионерах, которые получают пенсии недавно, таким как госслужащим, ученым, помощникам депутатов, получателям максимальных пенсий и получателям спецпенсий.
Пересчет пенсий запланировали на апрель 2020 года. В марте повысят пенсии на 11%, и теперь она вырастет на 306 грн до 3370.
Раньше сообщалось о том, что прожиточный минимум в Украине увеличат. А также, кто может оформить выплаты пенсию в 50 лет.
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