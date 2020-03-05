В Італії через спалах коронавірусу закривають усі школи та університети. Поки що - до середини березня. В країні 107 людей померли, понад дві з половиною тисячі - інфікованих.

Схожа ситуація в Ірані. Там майже три тисячі хворих. У Південній Кореї зафіксували вже понад 5,5 тисяч випадків - найбільше за межами Китаю. Уряд країни виділив на боротьбу з хворобою 10 мільярдів доларів. Спеціалісти дезінфікують громадський транспорт, і перевіряють температуру в усіх водіїв автівок.

Багато країн скасовують масові заходи, зокрема і футбольні матчі. Водночас влада Франції заявляє про успіхи в стриманні поширення хвороби.

Відновив роботу Лувр у Парижі - музей було закрито для туристів. Загалом кількість заражених COVID-19 у світі на сьогодні зросла майже до 95 тисяч. Осіб померли. Одужали понад 53 тисячі людей.