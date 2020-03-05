Коронавірус заразив майже сто тисяч жителів Землі [ Редактировать ]
В Італії через спалах коронавірусу закривають усі школи та університети. Поки що - до середини березня. В країні 107 людей померли, понад дві з половиною тисячі - інфікованих.
Схожа ситуація в Ірані. Там майже три тисячі хворих. У Південній Кореї зафіксували вже понад 5,5 тисяч випадків - найбільше за межами Китаю. Уряд країни виділив на боротьбу з хворобою 10 мільярдів доларів. Спеціалісти дезінфікують громадський транспорт, і перевіряють температуру в усіх водіїв автівок.
Багато країн скасовують масові заходи, зокрема і футбольні матчі. Водночас влада Франції заявляє про успіхи в стриманні поширення хвороби.
Відновив роботу Лувр у Парижі - музей було закрито для туристів. Загалом кількість заражених COVID-19 у світі на сьогодні зросла майже до 95 тисяч. Осіб померли. Одужали понад 53 тисячі людей.
по теме
Епідемія коронавірусу: у Європі фіксують нові випадки захворювання
Кількість хворих на коронавірус у Європі збільшилась. Нові випадки інфікування реєструють у Франції, Німеччині та Іспанії. Хвороба вже дісталася Північної Македонії
Коронавірус дістався Румунії та Греції
Від ускладнень після коронавірусу в світі померло 2760 людей. Інфікованих понад 80 тисяч. Водночас більше як 29 тисяч одужали
На Закарпатті туристів на ніч відправили в інфекційну лікарню
У двох пасажирів - виявили підвищену температуру. Цілу ніч вони пробули в обласній інфекційній лікарні
Китай витратить $14 млрд на подолання наслідків епідемії коронавірусу
COVID-19 втрутився і в політичне життя Китаю. Там відклали сесію парламенту - уперше з часів "культурної революції". Натомість посадовці КНР звітують - на подолання економічних наслідків епідемії спрямують 14 мільярдів американських доларів
Ситуація під контролем: у Європі моніторять розповсюдження коронавірусу
Кількість померлих від коронавірусу становить 2120 людей. Майже всі смертельні випадки - у Китаї. Напередодні недуга дісталася Ірану. Симптоми виявили у двох літніх людей, невдовзі - вони померли в лікарні