На Львівщині військові тренуються штурмувати населені пункти [ Редактировать ]
На Львівщині на Яворівському полігоні тривають масштабні навчання. Бойовий вишкіл проходять бійці 24-ї окремої механізованої бригади. Одне з головних завдань - відпрацювати звільнення захоплених противником населених пунктів. Чи готові військовослужбовці до непростих спецоперацій розкаже Христина Гашенко.
Яворівський полігон. Кількаповерхові житлові будинки. За легендою - це густо населений пункт, захоплений ворогом. Бійці 24-ї бригади ведуть артилерійський наступ. Далі у містечко заходить броньована група танків та БТРбів. За ними піхота.
Бійцям 24-ї бригади вдається прорватися на перший та другий поверхи будинків та зрештою вибити звідти ворога.
Бій тривав дві години. Будинок за будинком звільняють усе містечко. Поставлене завдання виконали, як і належало, без значних втрат, розповідають самі ж учасники тренування.
Роман Гаврилюк, командир взводу 24ї ОМБР ім. короля Данила:
Практично відпрацювали як треба вести бій в місті. Це скорочення дистанції, це взаємодія між кожним військовослужбовцем.
Бої за звільнення населеного пункту максимально наблизили до реальних, кажуть військовослужбовці. Роль супротивника у навчаннях виконали бійці спецпідрозділу OPFOR. Всього у спецоперації задіяно півтори тисячі українських військовослужбовців та 300 одиниць спецтехніки.
Юрій Каплак, старший інструктор системи Miles, військовослужбовець ЗСУ:
Особливості цієї системи, що вона дозволяє враховувати результати вогневого ураження якого колись не було. Тобто використовуючи холості набої ми максимально наближаємо умови до бойових. З фіксацією вогневого ураження як того хто навчається так і того результати вогневого ураження по ньому.
Бійці 24-ї механізованої бригади перші вийшли на захист східних областей України у 2014 році. Сьогодні військовослужбовці розповідають: хоча досвід боїв, чималий, такі навчання лише на користь.
Степан Лисенко, командир відділення 24-ї ОМБР імені короля Данила:
Звичайно знадобиться цей досвід може показати нам на що ми здатні, на що здатний особовий склад. На що мусять надіятись командири відділень та командири взводів і звичайно цей досвід знадобиться в майбутньому коли ми будемо звільняти наші території в зоні ООС.
На цьому тренування не закінчуються. На Яворівському полігоні військовослужбовці продовжують удосконалювати своє вміння проходити "мінні поля", а також відпрацьовують елементи наступу у боях.
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