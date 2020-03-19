Україна досягла прогресу у перемовинах з МВФ [ Редактировать ]
Про прогрес у перемовинах із Міжнародним валютним фондом повідомив напередодні голова українського уряду. За словами Дениса Шмигаля, зворотний зв'язок із боку міжнародних партнерів "досить позитивний".
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Щодня відбуваються переговори з МВФ у селекторному режимі. Ми просуваємося вперед щодо фінансової підтримки від цієї міжнародної фінансової організації. Є відповідні розпорядження міністра фінансів. Сподіваємося найближчим часом на позитивний результат.
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