Канцлер Германии Ангела Меркель выступает с заявлением о распространении коронавируса в Берлине, Германия, 22 марта 2020 года REUTERS

Власти Германии объявили о жестком ужесточении карантинным мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает AFP, в частности, гражданам запрещено собираться группами более двух человек.

Исключение может быть сделано только для членов одной семьи и людей, живущих вместе. Кроме того, рекомендуется свести к минимуму личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.

Запрет вводится на две ближайшие недели, пишет Deutsche Welle. Контролировать его исполнение будет полиция.

О новой порции мер по борьбе с вирусом COVID-19 вечером 22 марта объявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с властями 16 федеральных земель.

Сама же немецкий лидер вынуждена отправиться на домашний карантин. Как пишет Reuters, Меркель приняла такое решение после того, как у врача, который на днях делал ей профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию.

На данный Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране инфицировано почти 24 873 человека, 94 из них умерли.