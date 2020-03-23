В Германии запретили собираться больше, чем по двое [ Редактировать ]
Власти Германии объявили о жестком ужесточении карантинным мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Как сообщает AFP, в частности, гражданам запрещено собираться группами более двух человек.
Исключение может быть сделано только для членов одной семьи и людей, живущих вместе. Кроме того, рекомендуется свести к минимуму личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.
Запрет вводится на две ближайшие недели, пишет Deutsche Welle. Контролировать его исполнение будет полиция.
О новой порции мер по борьбе с вирусом COVID-19 вечером 22 марта объявила на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров с властями 16 федеральных земель.
Сама же немецкий лидер вынуждена отправиться на домашний карантин. Как пишет Reuters, Меркель приняла такое решение после того, как у врача, который на днях делал ей профилактическую прививку, обнаружили коронавирусную инфекцию.
На данный Германия входит в пятерку стран, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране инфицировано почти 24 873 человека, 94 из них умерли.
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