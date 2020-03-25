Четверта смерть від коронавірусу в Україні. В Тернополі в інфекційному відділені лікарні швидкої допомоги - помер житель села Ковалівка Монастирського району. Чоловікові було 68 років.

Наразі в Україні зафіксовано 116 випадків хвороби. 30 за останню добу. Вперше інфікування виявлено у Волинській, Луганській, Запорізькій та Вінницькій областях. Взагалі хворобу підтвердили у 14 регіонах. За кількістю хворих лідирує Буковина - там 38 недужих, у столиці 31. До 22 побільшало заражених на Київщині. За кордоном інфікованих українців 18, на карантині - 152, шість наших громадян вже одужали.

Режим надзвичайної ситуації тепер діє по всій території України. Таке рішення ухвалили на засіданні кабінету міністрів. А ще продовжили карантин до 24 квітня. Утім у разі потреби ці строки можуть продовжити. Прем'єр Денис Шмигаль зазначив, що надзвичайна ситуація не обмежуватиме прав громадян, а лише посилить режим роботи влади та служб цивільного захисту.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд дасть доручення визначити і за потребою оновити перелік продуктів соціального призначення. Міністерство економічного розвитку повинно провести моніторинг цін на такі продукти, ми про це говорили, щоби зараз унеможливити спекулятивні зростання на продукти соціальних груп, тих, які є товарами, скажімо необхідного соціального використання і значення.

Крім того, призначили субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину. Для цього особи мають зареєструватися в службі зайнятості. А от позбавляти субсидій на час карантину не можна. Контролювати це доручили місцевим чиновникам.

Марина Лазебна, міністр соціальної політики України:

І в період карантину буде призначена заборона припинення субсидій, друге ми пропонуємо призначати житлову субсидію усім господарствам, які її отримували в опалювальний період 2019-2020 роках, без звернення громадян, ми підтримаємо громадян, які втратять роботу і підуть в центр зайнятості, ми пропонуємо отримувати субсидію.

Заклади охорони здоров'я зможуть в обов'язковому порядку, зокрема й примусово, обстежувати осіб, які мають симптоми COVID-19 або контактували з інфікованими. До того ж уряд збирається ввести кримінальну відповідальність за незаконне вивезення товарів необхідних для профілактики та боротьби з коронавірусом.

Денис Малюська, міністр юстиції України:

Розробили законопроєкт, вносимо, прошу підтримати колег. Криміналізуємо незаконне вивезення товарів протиепідемічного призначення. Санкції, штрафи або ув'язнення до трьох років передбачаємо позбавлення волі. Надзвичайно важливий законопроєкт на даному етапі.

Вже в п'ятницю уряд має намір закрити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки.

В Італії за дотриманням жорсткого карантину поліцейські стежать тепер ще й з допомогою дронів. Після незначного спаду рівень смертності знову зріс - у вівторок коронавірус забрав життя 743 людей в країні, загалом за час епідемії там померли 6820 осіб. З регіону Бергамо, де смертність найвища, досі вивозять тіла з допомогою військової техніки на кремацію у сусідні міста.

Не справляються ритуальні служби і в Іспанії. Там за минулу добу майже стільки ж смертей, як в Італії 738. Загалом загиблих майже 3,5 тисячі. Під морг перелаштували "Льодову арену" в Мадриді - каток з розмірами для Олімпійських змагань. Він знаходиться поряд з конфереццентром в країні, який переоблаштували у лікарню.

Фернандо Сімон, голова центру швидкої допомоги Іспанії:

Наразі ми маємо в Іспанії 47610 підтверджених випадків захворювання з початку епідемії. Сьогодні спостерігалось зростання на 20% порівняно з вчора - 7937 нових хворих. Загалом з 47 тисяч госпіталізовано було 26900 за весь час епідемії. Понад 3 тисячі осіб потребували інтенсивної терапії, 3434 померли, 5367 вилікувались.

У Франції теж зростає рівень смертності, хоча цифри не такі вражаючі, як у сусідів. 240 померлих у вівторок, 1100 загалом. Проте з напливом хворих лікарні не справляються і зі східних регіонів пацієнтів перевозять у сусідні країни - Німеччину, Люксембург, Швейцарію.

Томас Кіршнінг, старший лікар інтенсивної терапії:

До нас привезли 64-річного пацієнта гелікоптером напряму з Кольмару - Альзаського регіону Франції. Він проходив там лікування вже тиждень, і його стан покращується, але у них недостатньо ліжок для інтенсивної терапії, тому транспортували до нас.

Тимчасові лікарні Франція теж відкриває мобільні госпіталі уже приймають перших пацієнтів. Переоблаштовують простори і для того, щоб прихистити тих, хто живе на вулиці. Так безхатькам надали палац у каннах, де зазвичай відбувається знаменитий кінофестиваль. Цього року захід перенесли з травня на кінець липня.

Домінік Од-Лассет представниця міської ради Канн:

Тут зазвичай зірки, делегати, спікери, а тепер цей палац відкрив свої двері для бездомних людей. Їх тут збирається щовечора від 50 до 70. Спочатку ми планували на 50 людей, але побачили, що попит був більшим. Тож, враховуючи соціальну дистанцію, ми змогли встановити від 70 до 80 ліжок.

Крім того, у Європарламенті зафіксували шість випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих один депутат, помічники та працівники апарату.

У США зона тривоги зараз Нью-Йорк. Америку шокувала вимога влади - всіх, хто останнім часом був у цьому місті, переконливо просять піти на добровільний домашній карантин на два тижні. У Білому домі пояснюють - саме на Нью-Йорк приходиться 60% всіх нових випадків зараження в країні. Тому ризик величезний, навіть якщо хтось просто проїжджав через мегаполіс і зупинився випити кави.

Дебора Біркс, спецкоординатор із боротьби з поширенням коронавірусу:

Ви могли заразитися до того як залишили місто, тож маєте самоізолюватися на найближчі 14 днів.

За офіційною статистикою (а вона фіксує далеко не все) якщо у США лише кожен 10 тест підтверджує у людини коронавірус, то темпи зараження у Нью-Йорку - 28%. Тобто діагноз підтверджується фактично у кожного третього, кого перевіряють.

Ендрю Куомо, губернатор штату Нью-Йорк:

Нью-Йорк - як сигнальна лампочка, Нью-Йорк - перший зараз. У нас найшвидше та найбільше розповсюдження інфекції. Ми першими приймаємо на себе удар.

Безпрецедентний крок - у мегаполісі вирішили відпустити на волю три сотні ув'язнених з місцевих буцегарень. А ще відправили додому понад сотню людей, які чекали на винесення вироків. Мер Нью-Йорка вже заявив, що йому "не обійтися без мобілізації збройних сил Сполучених Штатів". А ВМС США заборонили всім своїм бойовим кораблям заходити в американські порти.

Майкл Гілдей, начальник штабу ВМС США:

Все скасовано - за винятком хіба що випадків, коли їм терміново потрібен ремонт або закінчуються припаси.

Щодо цивільних суден, то США (для яких це багатомільйонний бізнес) запровадили мораторій на рейси всіх круїзних лайнерів - їх зупинили поки що на місяць. А Wall Street Journal зараз повідомила, що і внутрішні авіарейси можуть бути зупинені - причому розглядають варіанти від скасування 40% перельотів до повної зупинки внутрішнього авіасполучення. За даними ВОЗ, коронавірус у США просувається такими темпами, що найближчим часом саме Америка може стати епіцентром пандемії.