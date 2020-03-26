Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 140 человек. Количество летальных случаев возросло до 5, а первый инфицированный в Украине уже полностью выздоровел. Об этом пишет "РБК-Украина".

Статистика по областям на 26 марта

Черновицкая область - 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел).

- 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел). Киев - 34 инфицированных. Первых два заражения в Киеве были обнаружены 16 марта. Следующее лабораторно подтвержденное инфицирование произошло 19-го числа. А начиная с 22 марта в Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения COVID-19 - сразу у 20 жителей столицы тесты дали положительный результат. 25 марта в столице у троих мужчин возрастом 31, 36 и 67 лет обнаружена коронавирусная инфекция. Все они вернулись из-за границы, а сейчас пребывают в Александровской больнице.

- 34 инфицированных. Первых два заражения в Киеве были обнаружены 16 марта. Следующее лабораторно подтвержденное инфицирование произошло 19-го числа. А начиная с 22 марта в Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения COVID-19 - сразу у 20 жителей столицы тесты дали положительный результат. 25 марта в столице у троих мужчин возрастом 31, 36 и 67 лет обнаружена коронавирусная инфекция. Все они вернулись из-за границы, а сейчас пребывают в Александровской больнице. Киевская область - 24 инфицированных. Первый случай инфицирования был выявлен 17 марта у депутата Сергея Шахова. Второй случай COVID-19 обнаружен 18 марта, третий - 20-го числа. 22 марта выявлены очередные 3 случая заражения, 24 марта тесты на коронавирус подтвердились у 10 человек. 25 марта инфекция обнаружена еще у 7 человек.

- 24 инфицированных. Первый случай инфицирования был выявлен 17 марта у депутата Сергея Шахова. Второй случай COVID-19 обнаружен 18 марта, третий - 20-го числа. 22 марта выявлены очередные 3 случая заражения, 24 марта тесты на коронавирус подтвердились у 10 человек. 25 марта инфекция обнаружена еще у 7 человек. Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая). В этом регионе первый случай инфицирования был обнаружен 19 марта у 56-летней женщины, которая позже скончалась. Второй случай COVID-19 был зафиксирован 20 марта. Следующие три случая были обнаружены 22-го числа. 25 марта подтверждение получили еще 11 случаев.

- 16 инфицированных (2 летальных случая). В этом регионе первый случай инфицирования был обнаружен 19 марта у 56-летней женщины, которая позже скончалась. Второй случай COVID-19 был зафиксирован 20 марта. Следующие три случая были обнаружены 22-го числа. 25 марта подтверждение получили еще 11 случаев. Тернопольская область - 8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки). Первый случай COVID-19 был выявлен в области 20 марта, второй случай - 23 марта, еще две инфекции обнаружены 24-го числа. В течение 25 марта лабораторно подтвердились 4 новых случая заражения COVID-19, а один заболевший, 68-летний мужчина, скончался 25 марта.

8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки). Первый случай COVID-19 был выявлен в области 20 марта, второй случай - 23 марта, еще две инфекции обнаружены 24-го числа. В течение 25 марта лабораторно подтвердились 4 новых случая заражения COVID-19, а один заболевший, 68-летний мужчина, скончался 25 марта. Запорожская область - 7 инфицированных. Сразу пять случаев заражения COVID-19 подтверждены 25 марта в Запорожской области. Четыре человека находятся в областной инфекционной больнице, один мелитополец находится на самоизоляции. Предположительно, все заболевшие заразились за границей.

- 7 инфицированных. Сразу пять случаев заражения COVID-19 подтверждены 25 марта в Запорожской области. Четыре человека находятся в областной инфекционной больнице, один мелитополец находится на самоизоляции. Предположительно, все заболевшие заразились за границей. Одесская область - 4 инфицированных. К первому положительному результату на COVID-19, который был зафиксирован 24 марта, в регионе 25-го числа добавилось еще три подтвержденных случая: два мужчины и одна женщина.

- 4 инфицированных. К первому положительному результату на COVID-19, который был зафиксирован 24 марта, в регионе 25-го числа добавилось еще три подтвержденных случая: два мужчины и одна женщина. Днепропетровская область - 3 инфицированных. Два первых случая в регионе зафиксированы 19 марта. Коронавирус подтвердился у супружеской пары, которая вернулась из-за границы. Еще об одном случае сообщили в Днепропетровской ОГА 25 марта - инфицирован житель Кривого Рога.

- 3 инфицированных. Два первых случая в регионе зафиксированы 19 марта. Коронавирус подтвердился у супружеской пары, которая вернулась из-за границы. Еще об одном случае сообщили в Днепропетровской ОГА 25 марта - инфицирован житель Кривого Рога. Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай). На данный момент в области выявлено два случая заболевания, один из которых стал смертельным. 12 марта в Радомышле в больницу попала женщина, вернувшаяся из Польши. На следующий день она скончалась. 19 марта позитивный результат на коронавирус был получен у жителя Житомира, который недавно приехал из Австрии.

- 2 инфицированных (1 летальный случай). На данный момент в области выявлено два случая заболевания, один из которых стал смертельным. 12 марта в Радомышле в больницу попала женщина, вернувшаяся из Польши. На следующий день она скончалась. 19 марта позитивный результат на коронавирус был получен у жителя Житомира, который недавно приехал из Австрии. Львовская область - 2 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден 20 марта у львовянина, который недавно вернулся из Германии. Второй случай был зафиксирован во Львовской области 22 марта.

- 2 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден 20 марта у львовянина, который недавно вернулся из Германии. Второй случай был зафиксирован во Львовской области 22 марта. Черкасская область - 2 инфицированных. Положительный тест, пока единственный в этом регионе, был зарегистрирован у жителя Умани 22 марта. Позже стало известно об инфицировании его жены.

- 2 инфицированных. Положительный тест, пока единственный в этом регионе, был зарегистрирован у жителя Умани 22 марта. Позже стало известно об инфицировании его жены. Донецкая область - 1 инфицированный. В эту область коронавирус был завезен 18 марта мариупольцем, вернувшимся из Египта.

- 1 инфицированный. В эту область коронавирус был завезен 18 марта мариупольцем, вернувшимся из Египта. Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай). Первый в области лабораторно подтвержденный результат получен 25 марта у 76-летней жительницы с. Казацкое Конотопского района. Пациентка пребывала в реанимации, но в тот же вечер скончалась.

- 1 инфицированный (1 летальный случай). Первый в области лабораторно подтвержденный результат получен 25 марта у 76-летней жительницы с. Казацкое Конотопского района. Пациентка пребывала в реанимации, но в тот же вечер скончалась. Винницкая область - 1 инфицированный. Один случай подтвержденного диагноза 25 марта получили в областном центре у жительницы Винницы. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии и имеет невысокую температуру.

- 1 инфицированный. Один случай подтвержденного диагноза 25 марта получили в областном центре у жительницы Винницы. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии и имеет невысокую температуру. Волынская область - 2 инфицированных. 25 марта коронавирусная инфекция зафиксирована в области у 7-летнего ребенка. Заболевший и контактные лица находятся на самоизоляции.

- 2 инфицированных. 25 марта коронавирусная инфекция зафиксирована в области у 7-летнего ребенка. Заболевший и контактные лица находятся на самоизоляции. Луганская область - 1 инфицированный. 25 марта появился первый инфицированный в этом регионе. Коронавирусная инфекция перешла к нему после общения с зараженным человеком. Его состояние стабильное, температура в пределах нормы.

- 1 инфицированный. 25 марта появился первый инфицированный в этом регионе. Коронавирусная инфекция перешла к нему после общения с зараженным человеком. Его состояние стабильное, температура в пределах нормы. Херсонская область - 1 инфицированный. Также первая инфицированная появилась 25 марта на Херсонщине, в г. Геническе. Женщина недавно вернулась из ОАЭ и сейчас находится в инфекционной больнице.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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