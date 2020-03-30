Китайський коронавірус: остання світова статистика [ Редактировать ]
Понад 156 тисяч людей одужали від Covid-19. Це остання світова статистика. Летальних випадків - 35 тисяч. Нині хворіють 547 тисяч.
Найшвидше коронавірус поширюється у США. Від початку пандемії там зафіксували майже 143 тисячі заражень, з них чотири з половиною тисячі уже одужали. На другому та третьому місцях - Італія та Іспанія. У Китаї, де й досі хворіють майже дві з половиною тисячі людей, за останню добу чотири смерті та 34 нових випадки інфікувань.
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