Курс валют в Украине на 31 марта [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 28,06 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 28,0615 гривен за 1 доллар (-0,1215 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет 28,183 гривен за 1 доллар.
Ранее мы писали о том, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы также писали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен. Смотрите, как можно отличить их от настоящих.
Также в Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а еще мы писали о том, что курс биткоина вырос.
по теме
Курс валют в Украине - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 марта 2020 года установил официальный курс
Курс валют на 25 марта - НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 25 марта 2020 года установил официальный курс
НБУ понизил официальный курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 марта 2020 года установил курс евро
Курс валют на 10 марта
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил курс
МВФ может увеличить финансирование для Украины
Были названы условия, при которых МВФ может увеличить ранее обусловленное финансирование