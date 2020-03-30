Болгарские власти решили перенести переход страны на евро.

Об этом сообщает Deutche Welle.

По информации, национальную валюту "лев" планируют начать менять на евро в 2021 году.

Страна должна была начать переход в 2020 году, но из-за коронвируса Болгарский народный банк решил перенести переход.

Отмечается, что процесс перехода завершится к 2023 году.

Также мы писали, что в Болгарии объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Парламент сообщил, что права граждан ограничивать не будут.