Болгария перенесла смену валюты из-за коронавируса [ Редактировать ]
Болгарские власти решили перенести переход страны на евро.
Об этом сообщает Deutche Welle.
По информации, национальную валюту "лев" планируют начать менять на евро в 2021 году.
Страна должна была начать переход в 2020 году, но из-за коронвируса Болгарский народный банк решил перенести переход.
Отмечается, что процесс перехода завершится к 2023 году.
Также мы писали, что в Болгарии объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Парламент сообщил, что права граждан ограничивать не будут.
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