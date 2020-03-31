На тлі прийняття Верховною Радою узгоджених з МВФ законів про ринок землі і банківської сфери, гривня зміцнилася на міжбанківському валютному ринку. 27 гривень 60 копійок за долар США. Вгамували свої апетити й "чорні валютники". За готівку "зелені" продають по 28. Про економічні ефекти пандемії Covid-19 - Геннадій Вівденко.

В національному банку України чекають на ухвалення закону про неповернення колишнім власникам вцілому. Про це офіційно заявлено представником офісу голови правління державного фінрегулятора. Це дозволить НБУ швидко повертати в період кризи неплатоспроможний банк до нормального функціонування та убезпечити його клієнтів.

Арсен Макарчук, керівник офісу правління НБУ:

Закон усуває білі плями, які дозволяли колишнім власникам банків, які домогалися через суд повернення таких зомбі-банків на ринок. Неможливість повернення зомбі-банків на ринок є звичною практикою країн европейського союзу. І законодавство України відповідатиме кращим европейським практикам.

За січень-лютий цього року Україна експортувала сільгосппродукції на майже 4 мільярди доларів. Зростання на 8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такі дані наводять аналітичні агентства агроринку.

За дві місяці частка експорту саме агропродукції в загальному продажі українських товарів за кордон становить 46%. Основне зростання - продаж олії. Водночас цього тижня одразу 11 країн та ЄС зняли з України обмеження на експорт птиці.

Що має збільшити обсяги експорту курятини за кордон. Про це повідомляє Держпродспоживслужба України. Зокрема, вже готові купувати українську курятину Сингапур, Об'єднані арабські Емірати та Казахстан. Аналітики наголошують - ритмічна робота АПК в умовах карантину дуже важлива, оскільки агросектор є основним джерелом надходження валюти до бюджету країни.

Андрій Дикий, голова всеукраїнської аграрної ради:

Я думаю що українські аграрії достойно переживуть цю кризу. Недавно був шум, шо треба закривати експорт зерна з Укроїни бо продовольства не вистачить, цього ні в якому випадку не можна робити, бо Україна є експортером і держава в кризовий час має підтримувати експорт. Бо ми виробляємо 28 млн тон пшениці 20 мільонів перехідні залишки. І 18 ми експортуємо до кінця березня. Те, шо в нас залишається нам хватає з головою ще й 2 мільона тон в нас залишиться, якщо ми будемо експортувати в турборежимі.

Антимонопольний комітет веде перемови з представниками п'яти найбільших мереж АЗС про подальше зниження цін на пальне. У відомстві вважають, що ціна на ключову марку бензину А-95 має бути зменшена щонайменше на 3-5 гривень за літр - з огляду на здешевлення нафтопродуктів у світі. До цього, внаслідок зниження вартості нафти на світовому ринку, основні українські мережі АЗС зменшили ціну палива всередньому на одну гривню.