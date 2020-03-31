Коронавірус в Україні: оприлюднена нова статистика розповсюдження [ Редактировать ]
Вісім українців вже одужали від коронавірусу. Всього в Україні зафіксовано 556 випадків захворювання на Covid-19. За даними МОЗ на десяту ранку булj їх 549, ще 7 випадків підтвtрдили на Сумщині. Померли, за інформацією міністерства, 13 людей. Але протягом дня про ще один летальний випадок на Сумщині повідомив Конотопський міський голова. Ще про два випадки поінформували в Чернівецькій ОДА. Відтак кількість жертв коронавірусу в Україні зросла до 16.
За останню добу нові випадки зафіксовані в 13 областях. Найбільша кількість - 18 - на Тернопільщині, 15 у Чернівецькій, 13 у Вінницькій областях. Плюс 5 випадків у столиці, 4 в Івано-Франківській та 8 в Сумській областях. По три нових випадки підтвердили в Одеській та Київській областях. Ще по 2 зафіксували на Рівненщині та Запоріжжі, по одному випадку додалося в Волинській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях. Найбільша кількість хворих у Києві.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Ми не хочемо, щоб в Україні відбувся пік, ми робимо все можливе, щоб не було пікового навантаження на систему охорони здоров'я.
Для першої хвилі госпіталізації хворих на Сovid-19, за даними МОЗ, по всій країні підготовлено майже сімдесят тисяч ліжок.
Від початку року в Україні отримано понад дві з половиною тисячі підозр на коронавірус.
по теме
Кабмін зобов'язав українців після повернення з-за кордону відправлятися на самоізоляцію
Обсервація для людей, які повернулися з-за кордону, відтепер буде обов'язковою. Відповідне рішення напередодні ухвалив Кабінет міністрів.
Регіони України посилюють карантинні заходи
Блокпости, температурний скринінг та відмова у в'їзді до міста. Вінниця обмежує пересування транзитного транспорту - через стрімке поширення коронавірусу
В Україні нарахували вже 475 випадків зараження COVID-19
У МОЗ наголосили - якщо за наявності симптомів медзаклад відмовляється проводити тест на COVID-19, то громадяни мають повідомляти на гарячу лінію в області, де вони мешкають
В Україні зросла кількість заражень коронавіросом: статистика по областям
У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили нові випадки зараження коронавірусом
Covid-19: в Україні зростає кількість хворих на коронавірус
У яких регіонах найбільша кількість нових інфікованих?