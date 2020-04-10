Найбільше з часів Другої світової війни обвал економіки прогнозує МВФ. Наслідки від кризи через пандемію COVID-19 - світова економіка відчуватиме щонайменше до наступного року.

При цьому, зазначають фахівці Фонду, процес зачепить практично усі країни. На реабілітацію економіки МВФ має трильйон доларів кредитних коштів. На частину грошей вже зараз претендують близько сотні держав.

Аби усім вистачило - можуть відкрити доступ до резервних фондів. А для країн з низьким доходом - в МВФ розглядають можливість відтермінувати виплату боргів.