Від оперативних та влучних рішень влади залежить успіх у боротьбі із коронавірусом. Бо пандемія стала іспитом для багатьох чиновників. А мірилом їхньої ефективності є і забезпеченість лікарень всім необхідним. Подробиці вирішили зробити серію ревізій і перевірити, готовність керівників різних областей до боротьби з COVID-19.

Приміром, Харківщина перевірку не пройшла. Там апарати ШВЛ із усіх районів мали передати до Харкова. Залишивши людей в глибинці без реанімаційного обладнання. Це - було рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Цього не сталося лише через спротив лікарів та розголос у ЗМІ.