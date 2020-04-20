Ревізія готовності до пандемії: які області не пройшли перевірку [ Редактировать ]
Від оперативних та влучних рішень влади залежить успіх у боротьбі із коронавірусом. Бо пандемія стала іспитом для багатьох чиновників. А мірилом їхньої ефективності є і забезпеченість лікарень всім необхідним. Подробиці вирішили зробити серію ревізій і перевірити, готовність керівників різних областей до боротьби з COVID-19.
Приміром, Харківщина перевірку не пройшла. Там апарати ШВЛ із усіх районів мали передати до Харкова. Залишивши людей в глибинці без реанімаційного обладнання. Це - було рішення обласної комісії з надзвичайних ситуацій. Цього не сталося лише через спротив лікарів та розголос у ЗМІ.
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