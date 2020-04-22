Бельгійські вчені розробили тести на виявлення антитіл до коронавірусу, і стверджують, що їхній винахід дає стовідсотково точний результат. Як науковці борються з пандемією - розкаже Олена Абрамович.

Бельгія наразі лідер у світі за смертністю від коронавірусу. Тут 517 смертей на мільйон населення, тоді як в Італії - 400, а в Іспанії - 455. Проте вносять до статистики тут не лише тих, у кого підтвердили вірус тестами, а й просто за симптомами, особливо померлих у будинках для літніх людей. Бо на всіх тестів не вистачає. Виправити ситуацію взялися місцеві науковці і розробили нові системи діагностики.

Люк Вурн, менеджер з продажу в дослідницькій лабораторії:

За 10 хвилин ми вже можемо отримати результат. Тут дві контрольні смуги. Одна показує функціональність тесту, інша - результат, який показує, чи має людина вже набутий імунітет.

І непокоїтися, що такі експрес-тести виявляться неточними, як це було з китайськими, не слід - запевняють розробники. Раніше Іспанія та Чехія скаржилися, що закуплені в однієї з фірм у Китаї тести на антигени коронавірусу були на сімдесят-вісімдесят відсотків не чутливими. Тобто здебільшого показували хибний результат.

Жан Клод Гаво, виконавчий директор дослідницької лабораторії:

Усе перевірено і підтверджено експериментом у лабораторії університету Льєжа. Їхня чутливість - 100 відсотків, тобто в усіх пацієнтів, які мають антитіла проти COVID-19, тест показує позитивний результат.

Лабораторія обіцяє налагодити виробництво від двох до трьох мільйонів тестів на місяць до початку літа. Бельгійська влада вже планує вп'ятеро збільшити можливості діагностики. Наразі на коронавірус перевіряють по дві тисячі жителів на день - лише тяжкохворих. Планують 10 тисяч.

Розширити тестування рекомендує і ВООЗ. Там звітують - пошук вакцини та ліків проти коронавірусу триває.

Тедрос Аданом Гебреісус, генеральний директор ВООЗ:

Наразі понад 100 країн долучилися до випробування терапії COVID-19, а 1200 пацієнтів були відібрані з перших п'яти країн. Цього тижня ми очікуємо, що понад 600 лікарень і країн будуть готові розпочати прийом пацієнтів. Що швидше наберемо пацієнтів, то швидше отримаємо результати.

Щоб результати досліджень та обмін інформацією між науковцями був якомога оперативнішим, у Єврокомісії запустили спеціальну онлайн-платформу.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Ми очікуємо, що протягом кількох наступних днів будуть опубліковані тисячі послідовностей ДНК та десятки тисяч статей від дослідників. Ця платформа буде важливою частиною побудови відкритої європейської наукової бази, надійним місцем, де науковці зможуть зберігати свої дані, та мати доступ до досліджень своїх колег з усіх інших дисциплін.

Світ науки в часи коронавірусу справді запрацював на шаленій швидкості. Якщо раніше дослідники подавались на ґранти і могли публікувати висновки своїх досліджень лише за рік-два. То тепер усі миттєво оприлюднюють найменші результати і можуть швидко дізнатися і про досвід свої колег.