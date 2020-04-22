Германия начинает клинические испытания противокоронавирусной вакцины [ Редактировать ]
Власти Германии выдали исследователям первое разрешение на начало тестирования вакцины, которая потенциально может противодействовать коронавирусу.
Об этом сообщает пресс-служба института PEI.
По информации, вакцину доставили из города Майнц, ее разработала местная фармацевтическая фирма.
"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экспериментальный препарат ввели уже 200 добровольцам возрастом от 18 до 55 лет.
Известно, что новое лекарство состоит из генетической информации бактерий коронавирусной инфекции.
Читайте еще, антикоронавирусную вакцину успешно протестировали в Турции. Пока препарат показал эффективность на животных.
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