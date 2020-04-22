Власти Германии выдали исследователям первое разрешение на начало тестирования вакцины, которая потенциально может противодействовать коронавирусу.

Об этом сообщает пресс-служба института PEI.

По информации, вакцину доставили из города Майнц, ее разработала местная фармацевтическая фирма.

"Разрешение - это результат внимательной оценки потенциального риска и пользы кандидата на тестирование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экспериментальный препарат ввели уже 200 добровольцам возрастом от 18 до 55 лет.

Известно, что новое лекарство состоит из генетической информации бактерий коронавирусной инфекции.

Читайте еще, антикоронавирусную вакцину успешно протестировали в Турции. Пока препарат показал эффективность на животных.