Составлен рейтинг стран-поставщиков футболистов: Украина на 16 месте [ Редактировать ]
Бразилия является главным поставщиков футболистов для зарубежных чемпионатов. В 2019 году за границей выступало 1600 бразильских мастеров кожаного мяча. Это выплывает из рейтинга "экспорта" футболистов CIES Football Observatory, составленного Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя.
1600 бразильских легионеров были разбросаны по 86 национальным чемпионатам. Большая их часть играла в первенстве Португалии - 260.
На втором месте рейтинга очутилась Франция. За границей играло 1027 футболиста из этой страны. На третьем месте Аргентина — 972. На первую тройку приходится почти четверть (22,5%) общемирового экспорта игроков.
В пятерку лидеров попали также Англия (565 игроков) и Испания (559).
Украина в рейтинге CIES Football Observatory оказалась в хвосте первой двадцатки. За границей в 2019 году выступали 250 футболистов.
по теме
Матчи национальных сборных в 2020 году могут не состояться - ФИФА
Полноценное возобновление футбольных соревнований в 2020 году может оказаться невозможным в тех частях мира, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, включая Европу и Северную Америку. Возвращение болельщиков на стадионы будет зависеть от готовности вакцины против COVID-19, а это может произойти не раньше 2021 года.
Спортивная благотворительность: футболист помог родному городу продуктами
Малообеспеченным семьям доставили 500 продуктовых наборов
Экс-форвард сборной Украины заявил о завершении карьеры
В будущем он видит себя тренером или агентом
В УЕФА назвали 2 сценария возобновления сезона
В УЕФА рассматривают два варианта для того, чтобы доиграть сезон 2019-2020
Клубы АПЛ собираются раньше завершить сезон
Прошение о принятии такого решения приняли в связи с пандемией коронавируса