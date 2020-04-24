Бразилия является главным поставщиков футболистов для зарубежных чемпионатов. В 2019 году за границей выступало 1600 бразильских мастеров кожаного мяча. Это выплывает из рейтинга "экспорта" футболистов CIES Football Observatory, составленного Международной федерацией футбола (FIFA) и швейцарским Университетом Невшателя.

1600 бразильских легионеров были разбросаны по 86 национальным чемпионатам. Большая их часть играла в первенстве Португалии - 260.

На втором месте рейтинга очутилась Франция. За границей играло 1027 футболиста из этой страны. На третьем месте Аргентина — 972. На первую тройку приходится почти четверть (22,5%) общемирового экспорта игроков.

В пятерку лидеров попали также Англия (565 игроков) и Испания (559).

Украина в рейтинге CIES Football Observatory оказалась в хвосте первой двадцатки. За границей в 2019 году выступали 250 футболистов.