В среду, 29 апреля, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на следующем заседании правительства рассмотрят ряд решений по ослаблению карантина, министерства уже нарабатывают критерии открытия объектов. Об этом он написал на своей странице в Facebook

На следующем заседании планируем рассмотреть ряд решений по ослаблению карантина. Я уже поручил министерствам и ведомствам разработать критерии для объектов, которые будут постепенно открываться.

По его словам, нельзя просто открыть магазины, парикмахерские и кафе, нужно создать условия, при которых пребывание там людей не будет угрожать новой вспышкой коронавируса.

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При этом Шмыгаль отметил, что правительство не забывает о людях и бизнесе.

Власть понимает, что граждане, которые добросовестно соблюдают карантин, не имеют достаточного запаса прочности. Для этого мы работаем над инициативами, которые помогут им пройти этот период жизни.

Он напомнил о надбавках по тысячи гривен для пенсионеров, выплатах детям ФЛП, а также об увеличении пособия по временной безработице.

Еще премьер поддержал проект закона, который предлагает ввести механизм предоставления кредитов представителям малого бизнеса под государственные гарантии.

Если предприниматель не сможет показать "доход", ведь не работал во время карантина, он все равно сможет получить средства. Важно, чтобы бизнес беспрепятственно мог получать дополнительный ресурс в сложных условиях коронакризиса.

При этом он выразил надежду, что Верховная Рада как можно быстрее поддержит законодательные изменения.

"Хочу акцентировать, что мы не останавливали всю экономику. Наибольшие ограничения касаются области питания и розничной торговли. Считаю, что в этой сфере не должно быть избранных. Правила для всех одинаковы", - подытожил глава правительства.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зафиксировано 9866 случаев коронавируса. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

Ранее мы писали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине может не состояться.