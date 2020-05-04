В Черновцах прошел сильный дождь, который затопил улицы города.

Об этом пишет ACC.

По их словам, последствия ливней и затопления ликвидируются коммунальными службами.

Отмечается, что на части улиц сильно утруднен или невозможен проезд транспорта и проход пешеходов.

Тем временем Карпаты накрыло мощным снегопадом. Видимость в горах сильно утруднена, а температура воздуха колеблется на уровне 2 градусов ниже нуля.