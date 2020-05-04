Грабунок із креативом. На Львівщині крали газ у промисловому масштабі. Доволі нестандартну схему вигадали на місцевому спиртзаводі. У чому її суть? Та навіщо газ підприємству, яке навіть не працює? Розкажуть мої колеги.

Через зупинення світової економіки природний газ подешевшав, а от кількість його крадіжок - ні. До того ж нерідко до таких кроків удаються не лише побутові споживачі, а й великі підприємства. Так, на Львівщині під прикриттям карантину до крадіжки газу виявився причетним спиртзавод. На підприємстві зірвали пломби і зламали лічильники.

Юрій Войсович, голова правління ПАТ "Львівгаз":

До несанкціонованого відбору газу вдаються не лише побутові споживачі, а й цілі підприємства. Вони мають більше ресурсу і спеціалістів, які можуть здійснити подібного роду маніпуляції з газопроводами і навіть лічильниками. Але такі факти обов'язково викриваються фахівцями нашої компанії і вкрадений газ обходиться зовсім недешево.

До крадіжки підійшли креативно. Вирішили використати не основну лінію, де стоїть лічильник, а запасну, що йде в обхід. На ній і пошкодили обладнання. Працівники Львівгазу тричі намагалися потрапити на підприємство, щоб провести огляд устаткування. Врешті, комісія все-таки потрапила всередину. Її акт долучать до матеріалів розслідування.

Микола Шиян, юрист:

Якщо проаналізувати ті матеріали що є - за це передбачена кримінальна відповідальність, і в тому числі майнова відповідальність. по цьому підприємству це вже другий епізод, другий епізод по нарахуванню, перший був пов'язаний з тим що лічильник не пройшов повірку.

І це при тому, що спиртзавод фактично не працює, зараз підприємство в стадії ліквідації.