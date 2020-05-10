Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко утвердил рекомендации относительно работы заведений в условиях карантина. С 11 мая Украина начнет смягчать карантинные ограничения. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Ляшко отметил, что несмотря на ослабление карантина не отменяет правил безопасности, касающихся противоействия COVID-19 и призвал граждан быть разумными и придерживаться правил.

Также, министра здравоохранения опубликовал новые рекомендации касаемо:

стоматологических кабинетов

парикмахерских и салонов красоты

заведений общественного питания

продовольственных и непродовольственных магазинов

мероприятий, предусматривающих прием посетителей в офисных помещениях

учерждений стационарной психиатрической помощи, медико-социальной и социальной защиты населения

Что касается например, летних террасах ресторанов, то по словам Ляшко - между соседними столиками должно быть расстояние не менее 1,5 метра. За одним столом могут сидеть не более двух человек без учета детей до 14 лет. Выдавать бумажные меню клиентам нельзя. Знакомиться с перечнем блюд можно только бесконтактно. Есть внутри запрещено. Официанты должны носить маску или респиратор, очки или защитный экран и перчатки.

В салонах красоты прием осуществляют исключительно по предварительной записи и с интервалом, чтобы клиенты между собой не контактировали. Внутри может находиться только определенное количество людей из расчета 1 человек на 5 квадратных метров. Между местами обслуживания должно быть расстояние не менее 1,5 метра. В салонах красоты больше не будет журналов и брошюр.

И в ресторанах, и в салонах красоты запрещено работать людям из групп риска, а именно старшим 60 лет и людям с хроническими болезнями.

Напомним, ранее министр здравоохранения заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета.