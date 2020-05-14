Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.

62-летний бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.

Временную должность главы ВТО может занять, по данным Bloomberg, один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.

Ранее глава МОЗ Нидерландов подал в отставку.