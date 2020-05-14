Глава ВТО досрочно покидает пост [ Редактировать ]
Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу проинформировал правительства стран-членов организации о своем намерении уйти в отставку до истечения срока полномочий в 2021 году. Об этом сообщает Bloomberg.
62-летний бразилец возглавляет ВТО с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок полномочий начался в сентябре 2017 года.
Временную должность главы ВТО может занять, по данным Bloomberg, один из четырех заместителей Азеведу: Йонов Фредерик Ага из Нигерии, Карл Браунер из Германии, Алан Вольфф из США и Ю Сяожунь из КНР.
по теме
Останется навсегда: в ВОЗ коронавирус сравнили с ВИЧ
Коронавирусная болезнь возможно, не сойдет со временем на нет, а станет еще одним заболеванием, с которым человечество имеет дело каждый день
Когда в Украине запустят транспорт и авиарейсы: Ляшко назвал сроки
Возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно
Сергій Каплін вимагає відновити транспортне сполучення
Сотні тисяч людей та їхні сім'ї сидять без роботи і без грошей. Однак відновлення перевезень має відбуватися із дотриманням найжорсткіших карантинних вимог
На межі знищення: як медреформа вплинула на медиків та медичні заклади
Через другий етап медреформи і тубдиспансери, і психіатричні клініки опинилися на межі знищення
Зеленский провел в СБУ кадровые перестановки
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины