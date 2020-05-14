Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Решение Кабмина вступает в силу после опубликования.

Ранее сегодня, 14 мая, вопрос открытия непродовольственных рынков был затронут президентом Украины Владимиром Зеленским на традиционном совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - призвал Владимир Зеленский.

Напомним, с 30 апреля Кабмин "разморозил" работу продовольственных рынков.