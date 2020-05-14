В Украине открываются непродовольственные рынки [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление № 211 от 11 марта 2020 года, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Непродовольственные рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.
Решение Кабмина вступает в силу после опубликования.
Ранее сегодня, 14 мая, вопрос открытия непродовольственных рынков был затронут президентом Украины Владимиром Зеленским на традиционном совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
"Если работают магазины непродовольственных товаров, то надо открыть и рынки. На тех же условиях, что и продовольственные: со всеми мерами безопасности для людей, чтобы минимизировать риски заражения", - призвал Владимир Зеленский.
Напомним, с 30 апреля Кабмин "разморозил" работу продовольственных рынков.
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