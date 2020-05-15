Мало того, що керманич виявися на підпитку, він ще й водійських прав не мав

На Сумщині патрульні виявили легковик із пасажирами в багажнику. Компанія прямувала на відпочинок до лісу. А п'яний водій, аби не робити зайвий рейс, чотирьох людей розмістив в салоні авто, ще трьох у багажник.

Мало того, що керманич виявися на підпитку, він ще й водійських прав не мав - і ніколи їх не отримував. У стані алкогольного сп'яніння його раніше вже не раз зупиняли поліцейські.