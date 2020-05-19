График пленарных заседаний Рады изменили [ Редактировать ]
Верховная Рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. Об этом сообщает "РБК-Украина".
За такое решение проголосовали 324 парламентария.
По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, во вторник - четверг депутаты будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее с 12:30 до 15:00.
При этом в среду и пятницу депутаты Рады будут работать как обычно - до 14:00.
Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в РГА трех областей.
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