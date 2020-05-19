Верховная Рада поддержала изменение графика проведения пленарных заседаний парламента. Об этом сообщает "РБК-Украина".

За такое решение проголосовали 324 парламентария.

По словам главы парламента Дмитрия Разумкова, во вторник - четверг депутаты будут работать с 10 утра до 12 дня, полчаса перерыв, а далее с 12:30 до 15:00.

При этом в среду и пятницу депутаты Рады будут работать как обычно - до 14:00.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в РГА трех областей.