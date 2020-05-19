Світова статистика інфікованих наближається до п'яти мільйонів

Бразилія вийшла на третє місце у світі за кількістю заражених на коронавірус. Там зафіксували понад 255 тисяч випадків. Інфекція дісталася племінних поселень у лісах Амазонії.

Медики літаком доправляють тяжкохворих до найближчої лікарні з відділенням інтенсивної терапії. Щонайменше 23 аборигени померли від ускладнень, спровокованих вірусом.

Світова статистика інфікованих наближається до п'яти мільйонів. Найбільше їх у США та Росії.