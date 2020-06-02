Во вторник, 2 июня, глава МИД Германии Хайко Маас на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Берлине назвал условие для встречи лидеров стран "нормандской четверки". Так, по его словам, она состоится после нормализации эпидемической ситуации в мире.

"Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией", - сказал он.

По словам Мааса, конфликт на востоке Украины остается важной темой для Евросоюза.

Украина будет важным аспектом. Мы не только продолжим поиск путей, как достичь мира в Украине, мы также будем помогать с реформами.

Кулеба в свою очередь сообщил о договоренности провести "нормандские переговоры" на уровне министров иностранных дел.

Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров, уже скоро состоится очередная такая беседа, где мы будем обсуждать решения, которые могут принести мир на Донбассе.

В свою очередь, в российском МИД не подтвердили информацию о запланированном на ближайшее время разговоре министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

Ранее мы писали о том, что во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский назвал главное условие для встречи в "нормандском формате". Кроме того, во время пресс-конференции президент рассказал, когда откроют детские сады и метро. Также он заявил, когда Украина подпишет меморандум с МВФ. Также Зеленский отметил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако, могут рассматриваться и другие форматы переговоров.