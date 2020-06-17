Польща не відкрила небо для літаків з-за меж ЄС. Через це скасували, зокрема, і низку рейсів з Києва. Заборона діє до 30 червня.

Авіасполучення закрив і Пекін. Так у столиці Піднебесної - намагаються зупинити поширення коронавірусу. Там кілька днів тому - зафіксували новий спалах. Інфекція поширилася з міського продовольчого ринку.

Також карантинні заходи посилює Туреччина. Країна повертається до маскового режиму через значне зростання захворюваності в північних провінціях. Його зафіксували після послаблення обмежень.