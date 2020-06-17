Китай закрив небо над Пекіном [ Редактировать ]
Польща не відкрила небо для літаків з-за меж ЄС. Через це скасували, зокрема, і низку рейсів з Києва. Заборона діє до 30 червня.
Авіасполучення закрив і Пекін. Так у столиці Піднебесної - намагаються зупинити поширення коронавірусу. Там кілька днів тому - зафіксували новий спалах. Інфекція поширилася з міського продовольчого ринку.
Також карантинні заходи посилює Туреччина. Країна повертається до маскового режиму через значне зростання захворюваності в північних провінціях. Його зафіксували після послаблення обмежень.
по теме
Місто Китаю ввело воєнний стан через коронавірус
Минулого тижня у Пекіні зафіксували новий сплеск захворюваності. Його пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Нині там масово тестують продавців та ймовірних покупців.
Коронавірус повернувся до Китаю: райони Пекіну закрили на карантин
Занедужали 57 людей. Більшість - жителі Пекіна. Новий спалах пов'язують з роботою найбільшого продуктового ринку в столиці. Інфекцію там виявили минулого тижня. Усіх продавців нині тестують, а їх дві тисячі
Маски з посмішкою та вільні місця: ресторани Бельгії вийшли з карантину
Як зберегти усмішку офіціанта, якщо він має носити маску, та як переконати клієнтів, що їсти у ресторані безпечно? Знають у Бельгії. Там після тривалого локдауну - відкрились бари та ресторани. Як все працює?
Епідемія коронавірусу у Східній Європі набирає обертів - ВООЗ
У ВООЗ наголосили: в Східній Європі стрімке поширення інфекції триває. Тоді, як в Західній - навпаки - спад.
Київщина та Буковина лідирують у кількості заражень коронавірусом
В Україні знижується загальна кількість хворих на коронавірус. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718