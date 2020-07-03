Известная сеть британских супермаркетов "Waitrose" отказалась закупать кокосы из Таиланда из-за эксплуатации на производстве макак.

Об этом пишет Daily Mail.

По информации, животные носят плоды, которые нередко превышают их собственный вес и таким образом могут погибнуть от невыносимых условий.

Отмечается, что организация, которая борется за права животных опубликовала исследование, которое увидело руководство сети. Бойкот "Waitrose" поддержали и другие сети – "Co-op" и "Ocado".

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