Супермаркет отказался от "рабских" фруктов [ Редактировать ]
Известная сеть британских супермаркетов "Waitrose" отказалась закупать кокосы из Таиланда из-за эксплуатации на производстве макак.
Об этом пишет Daily Mail.
По информации, животные носят плоды, которые нередко превышают их собственный вес и таким образом могут погибнуть от невыносимых условий.
Отмечается, что организация, которая борется за права животных опубликовала исследование, которое увидело руководство сети. Бойкот "Waitrose" поддержали и другие сети – "Co-op" и "Ocado".
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