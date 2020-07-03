Пленер не виїжджаючи з міста. У Харкові під час карантинної паузи на місцевому гольф-полі не стригли траву, тож місцями утворилися такі величезні різнокольорові галявини, що художники-пейзажисти вирішили зібралися на пленер й відобразити це. За людьми з мольбертами спостерігали і наші кореспонденти.

Через карантинну паузу на харківському гольф-полі деякий час не стригли траву. Поле неймовірно заросло - крізь зелене одноманіття пробилися яскраві польові квіти.

Ганна Гін, організатор пленеру:

Оно стало безумно красивое, очень много новых растений. Очень много цветов разных, здесь вьюны - какие-то желтые, красные, синие, зеленые, ну невероятное буйство красок.

Тож вирішили запросити сюди художників на пленер. На заклик у соцмережах відгукнулося понад пів сотні людей. Світлана Борисенко - фізик за фахом. Розповідає, гуляє тут часто, та прийти сюди з мольбертом не наважувалася.

Світлана Борисенко, учасниця пленеру:

Наблюдаем за лебедями, они очень красивые здесь, вот эта вот пара белых лебедей, которые гоняют черных лебедей Каждый день видишь эту красоту, и каждый день хочется взять кисточку и быстренько-быстренько это нарисовать.

Юлія має свій бізнес, на дозвіллі малює. На пленер прийшла вперше. Визнає: для неї це найкращий відпочинок.

Юлія Луковнікова, учасниця пленеру:

Это сумасшедший ресурс раскрывать в себе какие-то способности, и главное при этом, знаете как, можно при этом сказать, что вот все упущено, что ты только в 50 лет начинаешь этим заниматься, а с другой стороны, когда ты получаешь от этого удовольствие, ну, это, наверное, главная задача.

Малює тут і малеча. А художниця і водночас айтівець Ольга Панько створює тло для майбутньої роботи - спеціальною технікою.

Ольга Панько, учасниця пленеру:

Я буду рисовать озеро, с лебедями. Просто я закладываю тон. Можно закладывать маслом, но оно будет долго сохнуть. Я закладываю акрилом. Акрил быстро сохнет, после этого уже можно маслом заканчивать картину.

А ця дівчина пише картини на одязі. Каже, це мистецтво, яке завжди з тобою.

Альона Бєдухова учасниця пленеру:

Куда бы вы не поехали, пошли ли вы в гости, вы можете удивлять людей. вы сближаетесь с людьми, в любой стране, на любых языках к вам подойдут - it`s you, it`s your picture! Это вы нарисованы там? Не зная языка, люди хотят общаться.

Надвечір усі майстри пензля планують зібратися разом - принесуть картини і влаштують невелику імпровізовану виставку.