Пленер не виїжджаючи з міста. У Харкові під час карантинної паузи на місцевому гольф-полі не стригли траву, тож місцями утворилися такі величезні різнокольорові галявини, що художники-пейзажисти вирішили зібралися на пленер й відобразити це. За людьми з мольбертами спостерігали і наші кореспонденти.

Через карантинну паузу на харківському гольф-полі деякий час не стригли траву. Поле неймовірно заросло - крізь зелене одноманіття пробилися яскраві польові квіти.

Тож вирішили запросити сюди художників на пленер. На заклик у соцмережах відгукнулося понад пів сотні людей. Світлана Борисенко - фізик за фахом. Розповідає, гуляє тут часто, та прийти сюди з мольбертом не наважувалася.

Юлія має свій бізнес, на дозвіллі малює. На пленер прийшла вперше. Визнає: для неї це найкращий відпочинок.

Малює тут і малеча. А художниця і водночас айтівець Ольга Панько створює тло для майбутньої роботи - спеціальною технікою.

А ця дівчина пише картини на одязі. Каже, це мистецтво, яке завжди з тобою.

Куда бы вы не поехали, пошли ли вы в гости, вы можете удивлять людей. вы сближаетесь с людьми, в любой стране, на любых языках к вам подойдут - it`s you, it`s your picture! Это вы нарисованы там? Не зная языка, люди хотят общаться.