У Харкові художники зібрались на міський пленер [ Редактировать ]
Пленер не виїжджаючи з міста. У Харкові під час карантинної паузи на місцевому гольф-полі не стригли траву, тож місцями утворилися такі величезні різнокольорові галявини, що художники-пейзажисти вирішили зібралися на пленер й відобразити це. За людьми з мольбертами спостерігали і наші кореспонденти.
Через карантинну паузу на харківському гольф-полі деякий час не стригли траву. Поле неймовірно заросло - крізь зелене одноманіття пробилися яскраві польові квіти.
Ганна Гін, організатор пленеру:
Оно стало безумно красивое, очень много новых растений. Очень много цветов разных, здесь вьюны - какие-то желтые, красные, синие, зеленые, ну невероятное буйство красок.
Тож вирішили запросити сюди художників на пленер. На заклик у соцмережах відгукнулося понад пів сотні людей. Світлана Борисенко - фізик за фахом. Розповідає, гуляє тут часто, та прийти сюди з мольбертом не наважувалася.
Світлана Борисенко, учасниця пленеру:
Наблюдаем за лебедями, они очень красивые здесь, вот эта вот пара белых лебедей, которые гоняют черных лебедей Каждый день видишь эту красоту, и каждый день хочется взять кисточку и быстренько-быстренько это нарисовать.
Юлія має свій бізнес, на дозвіллі малює. На пленер прийшла вперше. Визнає: для неї це найкращий відпочинок.
Юлія Луковнікова, учасниця пленеру:
Это сумасшедший ресурс раскрывать в себе какие-то способности, и главное при этом, знаете как, можно при этом сказать, что вот все упущено, что ты только в 50 лет начинаешь этим заниматься, а с другой стороны, когда ты получаешь от этого удовольствие, ну, это, наверное, главная задача.
Малює тут і малеча. А художниця і водночас айтівець Ольга Панько створює тло для майбутньої роботи - спеціальною технікою.
Ольга Панько, учасниця пленеру:
Я буду рисовать озеро, с лебедями. Просто я закладываю тон. Можно закладывать маслом, но оно будет долго сохнуть. Я закладываю акрилом. Акрил быстро сохнет, после этого уже можно маслом заканчивать картину.
А ця дівчина пише картини на одязі. Каже, це мистецтво, яке завжди з тобою.
Альона Бєдухова учасниця пленеру:
Куда бы вы не поехали, пошли ли вы в гости, вы можете удивлять людей. вы сближаетесь с людьми, в любой стране, на любых языках к вам подойдут - it`s you, it`s your picture! Это вы нарисованы там? Не зная языка, люди хотят общаться.
Надвечір усі майстри пензля планують зібратися разом - принесуть картини і влаштують невелику імпровізовану виставку.
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